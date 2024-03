Deutlicher Auswärtssieg Guter Lauf des ASV Süchteln hält an

„Es war eine tolle Leistung der Mannschaft. Wir haben stark gespielt, Chancen kreiert und Tore gemacht. Die Art und Weise wie wir wieder vorgegangen sind, ist in den letzten drei Spielen schon sehr gut. Ich bin sehr zufrieden und stolz auf die Truppe“, sagte Trainer Frank Mitschkowski. Sieben Punkte aus drei Spiele, der Start in die Rest-Rückrunde ist für den ASV Süchteln mehr als geglückt. Am kommenden Sonntag steht nun das Heimspiel gegen den Cronenberger SC an. Anstoß ist um 15:30 Uhr.