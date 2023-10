Niederlage gegen Jüchen Bei Dilkrath ist in der Landesliga weiter Geduld gefragt

Kurz nach Wiederanpfiff hätten die Gäste das Ergebnis dann auf 2:0 stellen können. Nach einem Fehlpass im eigenen Strafraum, Fatlum Ahmeti wurde der Ball dabei regelrecht in die Füße gespielt, scheiterte Pascal Moseler am gut aufgelegten Dominik Jakobs im Tor der Dilkrather. In der 60. Minute scheiterte Holthausen aus halblinker Position an Jüchens Felix Thienel. Zwar zeigten sich die Dilkrather in der Offensive weiterhin bemüht, konnten den Ball allerdings nicht über die Linie bringen. Im Schlussabschnitt sah zudem Dennis Parzych (77.) nach einem Foulspiel an Muratovic die Rote Karte.