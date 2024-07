Saisonrückblick Fortuna Dilkrath Über die Extrarunde die Saison gerettet

Insgesamt gab es sechs Punkte mehr als in der ersten Saisonhälfte, was schlussendlich ausschlaggebend dafür war, dass die Mannschaft in die Entscheidungs- beziehungsweise später in der Relegation eine weitere Chance für den Klassenerhalt erhielt. Hervorheben ist sicherlich den 2:1-Sieg gegen den Tabellendritten SC Kapelle-Erft sowie 3:1-Erfolg beim 1. FC Viersen. Ein Rückschlag war indes der späte 2:2-Ausgleich in der Nachspielzeit gegen Vizemeister VfB 03 Hilden II. Mit dem Sieg wären dem Team womöglich die Relegationsspiele erspart geblieben. So musste die Mannschaft von Wiegers allerdings erst gegen die SG Unterrath antreten, gegen die man beim 0:1 und 0:2 zweimal das Nachsehen hatte. Im ersten Spiel der Relegation gab es dann zunächst einen wichtigen 3:1-Heimspielerfolg gegen die SGE Bedburg-Hau, welcher auch dafür gesorgt hatte, dass die 1:2-Niederlage im Rückspiel zu verkraften war. Der Klassenverbleib war für den Aufsteiger gesichert.