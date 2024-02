Formstarker 1. FC Viersen Ende der Pleitenserie gegen Jüchen?

Dennoch spricht am Sonntag durchaus einiges dafür, dass sich das Blatt wenden könnte. Denn vor allem defensiv ist Viersen in dieser Saison eine der stabilsten Mannschaften: Mit 26 Gegentoren stellt man die drittbeste Defensive der Liga. Auch kassierte Viersen wenige Niederlagen als Jüchen – allerdings spielte man auch zehnmal bereits Remis, was die schlechtere Tabellenposition im Vergleich zu Jüchen erklärt. Anstoß der Partie am ist um 15:00 auf der Bezirkssportanlage Jüchen an der Stadionstraße.