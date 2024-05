Gegen den Hilden um den Sieg gebracht Dilkrath mit Rückschlag in der Nachspielzeit

In der 42. Minute tauchte dann Louis Claser vor dem Hildener Tor auf, scheiterte jedoch an Torwart Michael Miler. Nach Foulspiel an Münten traf Kapitän Marvin Holthausen aus 18 Metern dann noch vor dem Pausenpfiff per Freistoß zum 2:0. Zwar hatten auch die Gäste gute Offensivaktionen, die gefährlicheren Möglichkeiten ergaben sich aber für Dilkrath.