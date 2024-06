Geplagt von vielen Ausfällen Dilkrath verliert Entscheidungsspiel gegen Unterrath

Der Start in die Partie was besonders bitter für Dilkrath. Nach zwei Minuten hatte Justin Pahl die große Möglichkeit zur 1:0-Führung auf dem Fuß, scheiterte nach Flanke von Tim Jäger jedoch am Unterrather Torwart Payam Safarpour-Malekabad, der den Ball zur Ecke abwehrte. Wenige Augenblicke später trieb Unterrath Zissis Alexandris den Ball bei einer Kontersituation nach vorne und lege den Ball links hinaus – dort nahm Kevin Joao Lobato den Ball noch einmal mit und traf in der 4. Minute bereits zum 1:0 für die Gäste. Statt eigener Führung lag Dilkrath plötzlich zurück.