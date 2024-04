Wichtiger Erfolg Dilkrath gewinnt Derby gegen Viersen

Eine weitere Ecke der Dilkrather führte dann allerdings zum Torerfolg für die Gäste: Holthausens Eckball fand im Strafraum Münten, der dann per Kopfballtreffer zum 2:1 traf (66.). Wenige Minute später klatsche ein Ball von Münten zusätzlich an die Latte. In der Schlussviertelstunde machte Münten nach Zuspiel von Holthausen alles klar und traf zum 3:1-Endstand (78.).