Sieg in Mettmann Dilkrath beendet seine lange Auswärtsflaute

Zur Halbzeit reagierte Coach Wiegers, stellte um und brachte mit Tacettin Muslubas und Mats Zechlin zwei frische Spieler in die Partie. Fortan klappte es besser. Es entwickelte sich ein offenes Spiel mit Torchancen auf beiden Seiten. „Uns hat dann sicherlich auch die Rote Karte wegen Tätlichkeit in die Karten gespielt“, so Wiegers. Neben einem ASV-Akteur sah auch Mettmanns Trainer die Rote Karte. Anschließend verloren die Hausherren etwas die Ordnung, was die sich Dilkrather zunutze machten.