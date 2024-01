Hinrundenbilanz 1. FC Viersen Wo Kemal Kuc noch Verbesserungspotenzial sieht

Zum Auftakt blieb die Mannschaft in den ersten vier Saisonspielen unbesiegt: SG Unterrath (1:1), Cronenberger SC (2:0), ASV Mettamann (3:1) und SC West (2:2). Nach der 0:1-Niederlage am 5. Spieltag gegen den VfL Jüchen-Garzweiler fiel man ergebnistechnisch dann in ein kleines Loch und blieb fünf Partien in Serie ohne Dreier, was mitunter auch der dünnen Personaldecke geschuldet war. Zum Jahresende bekam Viersen jedoch die Kurve und holte sieben Punkte aus den letzten drei Spielen – darunter Erfolge gegen Wermelskirchen (3:1) und Unterrath (3:1). Insgesamt sieben Siege holte das Team von Trainer Kemal Kuc aus den bisherigen 21 Spielen. Auffallend: Neunmal gab es ein Remis für Viersen – kein Team in der Liga teilte bislang häufiger die Punkte.