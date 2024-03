Junges Team im Aufschwung Die Gründe für den guten Lauf des 1. FC Viersen

Der 1. FC Viersen ist in der Landesliga derzeit gut unterwegs. Durch den 1:0-Erfolg am vergangenen Wochenende in der Nachspielzeit über Ligaprimus 1. FC Monheim hat sich die Elf von Trainer Kemal Kuc auf Tabellenplatz acht vorgespielt und sich damit in eine gute Ausgangslage für den restlichen Saisonverlauf gebracht. Insgesamt sind die Viersener nun seit acht Spielen unbesiegt. In dieser Zeit gab es fünf Siege und drei Unentschieden für die Rot-Weißen – eine gute Ausbeute.