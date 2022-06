Torspektakel zum Saisonausstand : Die Abgänge bescheren Süchteln den Sieg

Fussball-Landesliga Im letzten Saisonspiel feiert der ASV Süchteln einen 5:3-Erfolg gegen den 1. FC Wülfrath. Trainer Mitschkowski sieht aber auch, woran die Mannschaft in der kommenden Saison arbeiten muss.

Das letzte Saisonspiel wurde für den ASV Süchteln in der Landesliga noch einmal zum Spektakel: Mit 5:3 siegte die Elf von Trainer Frank Mitschkowski am Mittwochabend beim 1. FC Wülfrath. Besonders erfreulich aus Sicht des ASV: Mit Philipp Wiegers, Kai Schürmann und Mao Negishi konnten sich gleich drei Abgänge der Mannschaft noch einmal in die Torschützenliste eintragen. Zudem gab U19-Akteur Semih Sever sein Startelfdebüt und kam über die vollen 90 Minuten auf der linken Abwehrseite zum Einsatz.

Die Führung für Süchteln fiel nach 15 Minuten durch eine Flanke von Johannes Leske auf den zweiten Pfosten, wo Wiegers das 1:0 erzielte. In der Folge hätte der junge Paul Fröhling das Ergebnis noch weiter in die Höhe schrauben können, doch gleich zweimal zeigte Laurin Beer im Tor der Wülfrather eine starke Leistung und wehrte jeweils zur Ecke ab. Die zweite Ecke führte dennoch zum Torerfolg: Eine kurzgezogene Hereingabe von Philipp Kremer verwandelte Schürmann in der 38. Minute per Kopf zum verdienten 2:0-Pausenstand.