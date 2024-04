Niederlage gegen den Tabellenführer Deutliche Pleite für Dilkrath gegen Monheim

In der Tabelle geht es für Dilkrath auf Platz 16 runter. Der Abstand zum rettenden Ufer beträgt drei Punkte, ist somit in Reichweite. Am kommenden Sonntag steht das Derby beim 1. FC Viersen an. Anstoß am Hohen Busch ist um 15 Uhr. Im Hinspiel trennten sich beide Mannschaften 2:2-Unentschieden.