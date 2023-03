„Do-or-die“-Spiel für Victoria Mennrath Deshalb ist das Derby gegen den 1. FC Mönchengladbach so wichtig

Im Oktober gewann der 1. FC Mönchengladbach nämlich sein Heimspiel gegen das Team aus Mennrath deutlich mit 6:2. Doppelt traf hierbei übrigens Tomi Alexandrov, der nach seinem Vereinswechsel im Winter mittlerweile im Trikot der Mennrather aufläuft und dort in der Rückrunde bereits fünfmal in der Startaufstellung stand, im Spiel gegen den SC Karpellen-Erft gelang ihm seitdem ein Treffer. Die gleiche Statistik weist auch Daniel Nkongo auf, der für die Westender in der Saison 2021/22 insgesamt 14 Spiele in der Oberliga absolvierte und sich in der Winterpause ebenfalls der Victoria anschloss.