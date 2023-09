Landesligisten mit holprigrem Start Deshalb behalten die Trainer im Tabellenkeller noch die Ruhe

So stehen die Teams in der großen Landesligagruppe mit 20 Mannschaften, aus der am Ende der Spielzeit mindestens vier, möglicherweise aber sogar fünf oder sechs Teams absteigen werden, bereits früh unter Druck. Ungeachtet der tabellarischen Situationen strahlen die verantwortlichen Cheftrainer allerdings noch Ruhe und Gelassenheit aus, wissen sie die Lage in der sehr gut besetzten Landesliga doch einzuschätzen.