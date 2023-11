Durchbruch für etliche Talente Der Erfolgsweg des ASV Süchteln mit der Jugend

Das Paradebeispiel: Der erst 19-jährige Luca Roschat, der in der vergangenen Saison bereits als A-Jugendlicher zum Einsatz kam, ist in dieser Saison mit 15 Toren der mit Abstand treffsicherste Spieler des Teams. Mit Matteo Matz (17) und Lars Prigge (18) gehören zwei aktuelle A-Jugendliche zum festen Bestandteil des Landesligisten. Leonit Popova (19) und Johannes Wilms (19) kamen in der Vorsaison ebenfalls als A-Jugendliche in der Landesliga zum Einsatz. Wilms stand dabei in 14 von 15 Spielen über die volle Distanz auf dem Platz.