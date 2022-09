Landesliga-Duell gegen SG Unterrath : Viersen trifft auf die „beste Mannschaft der Liga“

Kemal Kuc, Trainer in Viersen, blickt auf ein schwieriges Spiel. Foto: Heiko van der Velden

Landesliga Langsam kommt Bewegung ins Tabellenbild der Landesliga. Wer oben mitspieln möchte, muss nun die nötigen Siege holen: Das gilt sowohl für Viersen als auch deren kommenden Gegner SG Unterrath.

(heve) Am Sonntag geht es sowohl für den 1. FC Viersen als auch für die SG Unterrath am 4. Spieltag bereits darum, den Anschluss an die Spitzenplätze der Liga nicht zu verlieren. Mit jeweils einem Sieg, einem Unentschieden und einer Niederlage sind beide Teams in die Saison gestartet – und damit aktuell im Tabellenmittelfeld der Liga. „Der Sieg gegen Kapellen war sehr wichtig für uns“, sagte Viersens Trainer Kemal Kuc rückblickend über den 2:0-Erfolg am vergangenen Wochenende.

Die Zielsetzungen beider Vereine sind hoch, gehen dennoch etwas auseinander: Während die Unterrather spätestens in der nächsten Saison in die Oberliga aufsteigen wollen, sind die Viersener, was die eigenen Ziele angeht, bescheidener. Bei der Kaderzusammenstellung vertrauen die Unterrather vorrangig auf gestandene Oberliga- und Regionalligaspieler. Am Hohen Busch hingegen verpflichten die Verantwortliche Spieler des jüngeren Segments mit Entwicklungspotenzial.