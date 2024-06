Saisonbilanz 1. FC Viersen Landesligist steht vor großen Veränderungen

Die zweite Saisonhälfte war geprägt von zwei Serien. Zum einen blieb die Mannschaft in elf Spiele in Folge ohne Niederlage, wodurch man sich frühzeitig jeglicher Abstiegssorgen entledigte – unter anderem gewann Viersen in dieser Phase mit 1:0 gegen den Meister 1. FC Monheim. Zum anderen folgte im Anschluss eine Serie von fünf Niederlagen in Serie. So verlor man die beiden Derbys gegen ASV Süchteln (2:3) und Fortuna Dilkrath (1:3) im heimischen Stadion.