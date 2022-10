Spitzenspiel der Landesliga : Viersen erkämpft Remis gegen Rath

Kemal Kuc, Trainer des 1. FC Viersen. Foto: Heiko van der Velden

Fußball-Landesliga Der 1. FC Viersen dreht das Spiel gegen Rath, muss kurz vor Schluss trotzdem noch den Ausgleich hinnehmen. Die Tendenz bei Viersen zeigt dennoch nach oben.

Es war das erwartete Spitzenspiel der Liga am Sonntag: Mit 3:3 (1:1) hatte die Partie zwischen dem Rather SV und 1. FC Viersen einiges zu bieten. Die Mannschaft von Kemal Kuc erwischte einen Traumstart und ging gleich zu Beginn der Partie nach einem Angriff über die rechte Seite mit 1:0 in Führung: Eine Flanke von Petar Popovic verarbeitete Metin Türkay in der 18. Minute mustergültig zur Viersener Führung, er setzte den Ball an Raths Torwart Kaito Ikeda vorbei.

Nach einer Standardsituation glichen die Hausherren durch Minkyu Kim in der 36. Minute zum 1:1 aus. Viersen dominierte in der Folgezeit weitestgehend das Spielgeschehen, dennoch kamen die Rather im zweiten Durchgang zu ihrem zweiten Torerfolg, als Viersen nach einer Ecke den Ball nicht klären konnte und Pascal Peponis in der 69. Minute zum 2:1 traf.

Die Viersener zeigten sich keinesfalls geschockt und versuchten fortan, zum Ausgleich zu kommen. Ein direkt verwandelter Freistoß aus 22 Metern kurz unter die Latte durch Popovic brachte in der 72. Minute schließlich den Ausgleich. „Das war ein phänomenales Tor“, sage Viersens Trainer Kuc. Bezeichnend war dieses Tor für Viersens Moral.

In den Schlussminuten schien das Glück nun vollends aufseiten der Viersener zu sein, als Justin Butterweck in der 88. Minute die Kugel zum 3:2 im Tor unterbrachte. In der Nachspielzeit kam Rath allerdings noch einmal zurück, als erneut eine Standardsituation für den Gegentreffer sorgte: Nach einem Freistoß tummelte es sich dann im Strafraum – heraus kam das 3:3 durch Hedon Terpeza (90.+3).

„Kompliment an meine Mannschaft. Sie hat nach dem 1:2-Rückstand eine tolle Moral gezeigt. Wir haben nach dem zweiten Gegentreffer weiterhin konzentriert gespielt. Rath ist eine sehr gute Mannschaft. Es war schwer, hier einen Punkt zu holen. Wir haben eine sehr gute Partie gespielt“, sagte Trainer Kuc.

In der Tabelle festigen die Viersener durch das Unentschieden mit nunmehr 14 Punkten den dritten Tabellenplatz. Die Form der Mannschaft zeigt nach zuletzt sechs Spielen ohne Niederlage mit vier Siegen und zwei Unentschieden weiter nach oben.