Die Nachwuchsarbeit trägt Früchte Bitterer Alltag, aber rosige Zukunft für den 1. FC Viersen

„Ich habe gedacht, letztes Jahr war schon schlimm, aber dieses Jahr ist es nochmal extremer“, sagt Trainer Kemal Kuc. „Wir müssen das trotzdem positiv sehen. Es haben bei uns jetzt viele Spieler aus der U19 ihre Chancen bekommen. Sie haben einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Die Spieler, die in der kommenden Saison fest dabei sind, sammeln aktuell schon Spielpraxis in der Landesliga und trainieren bereits mit uns. Ich sehe das daher positiv“, so Kuc. Kevin Jude Mohanraj stand bereits in den vergangenen beiden Ligaspielen über die volle Distanz auf dem Platz. Marvin Struckmann kommt bisher auf vier Spiele in der Ersten. Luka Tanaskovic stand beim Auswärtsspiel in Mennrath in der Startelf.