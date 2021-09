Nach Katastrophenstart in die Landesliga : Mitschkowski ruft in Süchteln den Abstiegskampf aus

Fußball-Landesliga ASV Süchteln ist mit vier Pleiten in die Landesliga gestartet. Nach der erneuten Niederlage am Freitagabend gegen den VfB Hilden II hat für Frank Mitschkowski der Abstiegskampf begonnen– eine neue Situation für den Trainer.

Der ASV Süchteln hat in der Fußball-Landesliga einen klassischen Fehlstart hingelegt. Die Elf von Trainer Frank Mitschkowski verlor am Freitagabend mit 0:1 (0:1) gegen VfB 03 Hilden II und bekleidet nach vier Niederlagen aus vier Spielen den letzten Tabellenplatz. Hinzu kommt das Aus im Kreispokal in der vergangenen Woche. Damit sind die Süchtelner wahrlich derzeit nicht zu beneiden. Doch die Verantwortlichen haben in den vergangenen Jahren immer wieder bewiesen, dass man mit der nötigen Ruhe irgendwann aus jedem Tief wieder herauskommt.