ASV Süchteln in Abstiegsnot Zehn Endspiele für den Klassenerhalt in der Landesliga

So sieht die Vorbereitung aus

Mit dem Stadtmeistertitel in der Halle in Viersen haben die Süchtelner im Winter Selbstvertrauen gesammelt. Testspiele sind gegen FSV Salmrohr (4. Februar), SC Schiefbahn (10. Februar) und FC BW Friesdorf (15. Februar) geplant. Das erste Ligaspiel steht am 26. Februar gegen Tabellenführer FC Büderich an. Da die Spielklasse in diesem Jahr jedoch sehr klein und ausgeglichen ist, darf sich der ASV keine Nachlässigkeiten mehr leisten. „Wir haben noch zehn Spiele und gehen jedes Spiel wie ein Endspiel an“, sagt Mitschkowski.