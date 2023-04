Ligaunabhängige Vertragsverlängerung ASV Süchteln geht mit Frank Mitschkowski in die Zukunft

„Aufgrund der persönlichen sehr guten Zusammenarbeit mit Mitsch war uns klar, dass Mitsch auch unser erster Ansprechpartner ist, was die Planungen für die neue Saison angeht. Wir sind in der Winterpause aufgrund des Tabellenplatzes auch nicht in Panik verfallen. Wir haben die Situation ruhig und sachlich analysiert und wussten, woran liegt. Die Mannschaft hängt sich voll rein. Die Ergebnisse stimmen jetzt wieder. Uns war klar, dass wir auf jeden Fall mit Mitsch in die neue Saison gehen wollen“, sagt der Sportliche Leiter Torsten Trautmann, der in diesem Zusammenhang auch die gute Zusammenarbeit mit der Jugend lobte. „Mitsch geht unseren den Weg mit der Jugend voll mit. Wir mussten natürlich auch hoffen, dass Mitsch mit uns den Weg weitergeht und wollen auf der Trainerposition eine Konstanz bieten. Er kommt mit seiner Art und Weise bei den jungen Spielern sehr gut an und weiß, mit der aktuellen Situation umzugehen“, so Trautmann weiter.