Breite Brust beim ASV Starke Gegner? Für Süchteln genau richtig

Mit dem Selbstvertrauen der vergangenen Wochen sollte für Süchteln auch im Rückspiel gegen Jüchen etwas möglich sein. Zumal der ASV auswärts in diesem Jahr noch ohne Punktverlust ist. Es gab bislang drei Siege: ASV Mettmann (2:1), SG Unterrath (3:0) und SV 09/35 Wermelskirchen (4:1). Sollten die Süchtelner in der Defensive weiter konstant agieren und vorne treffen, könnte die Auswärtsserie auch am Donnerstagabend halten. Anstoß auf der Bezirkssportanlage Jüchen an der Stadionstraße ist um 20 Uhr.