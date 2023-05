Landesligist feiert Klassenerhalt Süchtelner Ekstase nach Abstiegskrimi gegen Unterrath

In der Tabelle klettert der ASV Süchteln mit 31 Punkten auf den neunten Tabellenplatz und hat auf den ersten Abstiegsplatz ein Polster von vier Punkten. Um den Klassenerhalt kämpfen am letzten Spieltag nun gleich drei Mannschaften: SG Unterrath (28), VfR Fischeln (27) und Rather SV (27). Die Süchtelner dürften das letzte Spiel nun ganz entspannt angehen. Am kommenden Samstag geht es auswärts beim 1. FC Mönchengladbach letztmalig in dieser Saison um Punkte. Anstoß auf der Ernst-Reuer-Anlage ist um 16 Uhr.