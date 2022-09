Einvernehmliche Trennung nach vier punktlosen Spielen beim Landesligisten : André Dammer und der 1. FC Mönchengladbach gehen schon wieder getrennte Wege

Exklusiv Landesliga Mit André Dammer sollte beim 1. FC Mönchengladbach nach unruhigen Zeiten der Neustart in der Landesliga gelingen. Doch nach vier punkt- und torlosen Saisonspielen ist die Zeit des Trainers im Westend schon wieder vorbei. Was beide Seiten zur Trennung sagen und wer das Ruder nun übernehmen wird.

Mit großen Ambitionen und viel Motivation war André Dammer im Sommer als neuer Trainer beim 1. FC Mönchengladbach gestartet. Zuvor stand er fünf Spielzeiten beim A-Ligisten VfB Korschenbroich an der Seitenlinie. Nach nur sieben Pflichtspielen – darunter vier torlosen Pleiten in der Liga – ist die Zeit von Dammer beim Landesligisten nun aber schon wieder vorbei. Das gaben Verein und Trainer am Dienstagabend bekannt.

Zwar beträgt der Abstand des 1. FC Mönchengladbach zum rettenden Ufer der Landesliga lediglich zwei beziehungsweise drei Punkte, dennoch zogen Trainer André Dammer und die Verantwortlichen des ersten Westdeutschen Fußballmeisters nach einem gemeinsamen Gespräch die Konsequenzen und trennten sich einvernehmlich, wie beide Seiten unserer Redaktion bestätigten.

„Es ist klar, dass etwas passieren musste. Wir haben null Punkte und bisher kein Tor geschossen“, erklärte Siggi Finken, Sportlicher Leiter beim 1. FC Mönchengladbach. „Wir haben dann gemeinsam entschieden, dass wir etwas anderes probieren“, so Finken, der betonte, dass die Trennung von Dammer kein Rausschmiss ist. Nach dem chancenlosen Abstieg aus der Oberliga Niederrhein wollten die Westender mit André Dammer einen Neustart in der Landesliga angehen, hatten dort aber bislang noch gar keinen Fuß an den Boden bekommen. In vier Spielen war die Dammer-Elf punkt- und torlos geblieben, steht dort mit 0:19 Toren auf dem letzten Tabellenrang.

Bereits nach der ersten 0:7-Klatsche bei der SG Unterrath habe Dammer seinen Rücktritt angeboten, doch der Sportliche Leiter Finken habe ihn noch einmal umstimmen können. „Ich fand es André gegenüber nicht fair, weil wir die letzten zwei Wochen ohne neun Spieler auskommen mussten, von denen sieben in der Startelf hätten spielen können. Das waren natürlich keine optimalen Bedingungen. André hat kein einziges Mal mit seiner Wunschformation spielen können“, so Finken.

In der Partie gegen die SG Unterrath mussten sogar mehrere Jugendspieler aus der U19 hochgezogen werden, damit die Westender überhaupt antreten konnten. Diese Probleme sieht auch Dammer mit Rückblick auf sein kurzes Engagement beim 1. FC Mönchengladbach.

„Die Verletzungen wichtiger Spieler, ein nicht gut zusammengestellter Kader und einige andere Dinge haben nun zu dieser Trennung geführt“, erklärte Dammer, der auf die weiteren Probleme im Verein und Team nicht genauer eingehen wollte. „Es ist nicht die Zeit für schmutzige Wäsche.“ Vielmehr wünsche er der Mannschaft und dem Verein, bei dem er in der Vergangenheit schon als Jugendtrainer gearbeitet hatte, viel Erfolg für die Zukunft.

Auch der Verein wollte die alleinige Schuld der weiterführenden Abwärtsspirale nicht beim Trainer sehen: „Ich kann André keinen großen Vorwurf machen. Wir haben in den letzten Spielen gleich in den Anfangsminuten immer ein Gegentor bekommen. Das hat nichts mit der Kondition zu tun. Da sind natürlich auch viele Sachen, wo sich die Mannschaft dann hinterfragen muss“, sagte Finken weiter. „Ich hätte André gewünscht, dass er unter besseren Voraussetzungen eine Mannschaft hätte aufstellen können. Deswegen habe ich seinen Rücktritt vor 14 Tagen auch kategorisch abgelehnt. Der Verein und ich wollten ihm die Chance geben, mit einer vernünftigen Mannschaft aufzulaufen.“

Bis auf weiteres rückt nun der bisherige Co-Trainer Klaus Hammann auf den Cheftrainerposten, der in der vergangenen Saison unter anderem als Trainer der U18 fungierte und im letzten Oberligaspiel gegen TuRu Düsseldorf als Co-Trainer an der Seite von André Dammer stand. Hammann hatte die Position von Rudolfo Torrens übernommen, der mittlerweile als U17-Coach beim FC Wegberg-Beeck arbeitet.