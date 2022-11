Guter Lauf der VSF in der Landesliga : Amern zeigt beim Sieg gegen Unterrath seine Stabilität

Fußball-Landesliga Beim 2:0-Erfolg gegen die SG Unterrath kompensiert die VSF Amern einige Ausfälle. Das Team von Trainer Willi Kehrberg unterstreicht damit, dass es in der Landesliga eine gute Rolle spielen kann. Der Gegner scheint aktuell allerdings auch andere Probleme zu haben.

Trotz der Erfahrung zahlreicher Oberliga- und Regionalligaspieler bei den Gästen gaben die Amerner von der ersten Minute an den Takt vor. Unterrath nahm zunächst äußerst passiv am Spielgeschehen teil – ein möglicher Grund könnte neben den bisher dürftigen Ergebnissen auch der plötzliche Rückzug des ersten Vorsitzenden und Sponsors Coskun Güneser gewesen sein. „Wir müssen nach 30 Minuten 2:0 führen“, sagte Trainer Willi Kehrberg zur Chancenverwertung seines Teams. Seine Mannschaft hatte deutlich mehr Zug zum Tor und fand auch spielerisch die besseren Mittel.

Die erste große Chance zur Führung der VSF hatte Hayato Takebata, der in der 27. Minute aus halblinker Position an Torwart Thorsten Pyka scheiterte. Anschließend entwickelte sich ein offener Schlagabtausch zwischen beiden Mannschaften und Unterrath war kurzzeitig im Spiel. Wobei Amern über das gesamte Spiel gesehen nur relativ wenig zuließ.

Als Hamacher zehn Minuten später einen weiteren Ball über die reche Seite scharf nach innen an den kurzen Pfosten spielte, fand er mit Luca Dorsch (77.) einen Abnehmer, der sich einmal kurz drehte und anschließend den Ball in die lange Ecke zum 2:0 schob. In der Folge waren die Amerner dem 3:0 nahe, als ein Schussversuch von Dorsch an den Torpfosten knallte. Zudem setzte Dominik Kleinen einen Kopfball an die Latte.