Mutmacher im Abstiegskampf Amern erkämpft sich bei Düsseldorf-West ersten Auswärtspunkt

In der Folge entwickelte sich eine kampfbetonte Partie mit einem Übergewicht aufseiten der Amerner. Die Kehrberg-Elf erspielte sich durch ihren guten Offensivfußball gleich eine ganze Reihe von Standardsituationen. Doch am Ende blieb ein weiterer Treffer verwehrt. In den letzten zehn Minuten des Spiels konnte sich West dann etwas aus der Drangphase der Amerner befreien, es blieb am Ende aber beim 1:1 zwischen beiden Mannschaften. In der Nachspielzeit sah ein Akteur der Düsseldorfer noch die Gelb-Rote Karte.