Amern gegen Viersen Ein Lokalderby als sportliches Sprungbrett

Am Sonntag (15.30 Uhr) empfangen die VSF Amern den 1. FC Viersen zum Lokalderby. Während beide Mannschaften in der vergangenen Saison weit vorne in der Tabelle vertreten waren, sieht die Lage in dieser Spielzeit anders aus. Für die jeweilige Tabellenplatzierung gibt es allerdings auch Gründe.