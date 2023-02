1. FC Mönchengladbach im freien Fall Darum ist der nächste Abstieg so gut wie sicher

Der Mannschaft fehlte es an Erfahrung und Konstanz. Nur wenige Spieler sind landesligaerprobt, dazu zählt insbesondere Kapitän Marcel Lüft (27 Jahre) und Adel Hanifa (28), der einst für den 1. FC Viersen und Giesenkirchen in der Landesliga auflief. Dahinter kommen als erfahrene Akteure bereits Florian Torrens (24) und Hannes Lingel (21). Der Kader ist im Prinzip nicht landesligatauglich – womit die größte Schwachstelle offengelegt ist. Häufig hielt die junge Mannschaft in der ersten Halbzeit zwar noch gut mit, brach nach dem Seitenwechsel leistungsmäßig aber ein – beispielsweise gegen Kapellen-Erft, wo der 1. FC nach einer torlosen ersten Halbzeit noch 0:4 verlor, oder VfB 03 Hilden II, wo aus einem 0:1 im zweiten Abschnitt ein 0:5 wurde. In entscheidenden Momenten fehlte zudem die Cleverness: Gegen Amern war es ein Foulelfmeter in der Nachspielzeit, der die Mannschaft den sicher geglaubten Sieg kostete. Im Heimspiel gegen den SC Düsseldorf-West war es bei der 0:1-Niederlage ebenfalls ein Strafstoß, der die Partie entschied.