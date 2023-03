Kopf-an-Kopf-Rennen in der Landesliga Das können der 1. FC Viersen und VSF Amern in dieser Saison noch erreichen

Für das Spiel am Sonntag gegen den Rather SV fehlt den Viersenern mit Petar Popovic nun ein weiterer Spieler, der beim Heimspiel gegen Holzheim in der 53. Minute wegen Meckerns mit Gelb-Rot vom Platz flog. „Wir werden eine gute Mannschaft gegen Rath aufbieten und wollen ein gutes Spiel machen“, sagt Kuc, der wohl erneut auf Spieler aus der Viersener Reserve beziehungsweise der U19 zurückgreifen wird. In der Hinrunde teilten sich beide Teams übrigens die Punkte. Nachdem Justin Butterweck seine Mannschaft kurz vor dem Spielende in der 88. Minute mit 3:2 in Front gebracht hatte, traf Raths Hedon Terpeza (90.) in der Schlussminute zum 3:3-Ausgleich.