Remis bei TuRu Düsseldorf Viersen baut seine Serie aus

Die Gäste aus Viersen fanden in der Landeshauptstadt gut in die Partie. Dennoch gehörte das erste Tor des Spiels den Hausherren: Nach einem langen Ball in die Tiefe traf Niclas Hoppe bereits in der 4. Minute zum 1:0 für Düsseldorf. Die Viersener schüttelten sich einmal kurz und antworteten bemerkenswerterweise nur wenige Sekunden später. Nach einem Angriff über die linke Seite setzte Fawad Mirzada dann Marvin Struckmann in Szene, der nur eine Zeigerumdrehung später zum 1:1-Ausgleich traf (5. Minute).