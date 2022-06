Fußball-Landesliga : Viersen mit Heimsieg zum Saisonabschluss

Fußball-Landesliga Beim 2:1-Erfolg gegen den FSV Vohwinkel verabschiedet der Verein unter anderem auch Toptorjäger Branimir Galic. Dennoch schaut der Verein auf eine gute Saison zurück.

Der 1. FC Viersen hat am Sonntagnachmittag sein letztes Saisonspiel auf der heimischen Anlage am Hohen Busch mit 2:1 (1:0) gegen den FSV Vohwinkel gewonnen. Für die Viersener ein versöhnlicher Saisonabschluss der ersten „regulären“ Landeligasaison nach dem Wiederaufstieg, die mit Platz drei und der zweitbesten Defensive der Liga endet. Vor der Partie verabschiedete die Vereinsführung einige Spieler, darunter auch Toptorjäger Branimir Galic. Insbesondere dieser Abgang wird den Rot-Weißen sportlich wehtun. Der 26-jährige Kroate hatte in der abgelaufenen Spielzeit 19 Mal in 22 Spielen für die Viersener getroffen und wird im nächsten Jahr für Teutonia St.Tönis in der Oberliga auf Torejagd gehen.