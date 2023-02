1. FC Viersen sieglos in der Vorbereitung Rückkehr ohne Rückenwind

Mit dem SC Kapellen-Erft lieferten sich die Viersener in der vergangenen Saison ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen um Tabellenplatz zwei in der Landesliga. Da beide Mannschaften am Saisonende 55 Punkte auf dem Konto hatten und auch der direkte Vergleich ausgeglichen war, entschied hier am Ende das Torverhältnis über die Endplatzierung. Kapellen landete aufgrund der mehr geschossenen Tore auf Platz zwei, dahinter wurden die Viersener Tabellendritter.