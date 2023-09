Unglückliche Pleite gegen Monheim Pfosten, Latte – aber keine Punkte für Viersen

Fußball-Landesliga · Gegen Monheim präsentiert der 1. FC Viersen ein starkes Spiel, kommt zu einer Vielzahl an Torchancen, unterliegt am Ende trotzdem 1:2. Insbesondere Nachlässigkeiten bei Standards kosten am letztendlich die Punkte.

03.09.2023, 10:00 Uhr

Der 1. FC Viersen verliert gegen Monheim 1:2. Foto: Heiko van der Velden

Von Heiko Van der Velden