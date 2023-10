Erfolg gegen Solingen Viersen erarbeitet sich den Heimsieg

Der 1. FC Viersen verbuchte am Sonntag einen 2:1-Heimsieg im Stadion am Hohen Busch gegen den DV Solingen. Von Anfang dominierten die in weiß gekleideten Viersener die Partie und erarbeiteten sich reihenweise gute Möglichkeiten. So war es kaum verwunderlich, dass die Viersener bereits das erste Mal nach sieben Minuten jubeln durften: Justin Butterweck setzte sich gegen gleich zwei Solinger Gegenspieler im Strafraum durch und erzielte aus der Drehung den frühen 1:0-Führungstreffer.