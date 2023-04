Seit 167 Tage ohne Punktgewinn Gute Leistung reicht 1. FC nicht im Kellerduell gegen Fischeln

Die Westender hatten dabei durchaus einige Möglichkeiten, den Führungstreffer zu erzielen und agierten im Defensivverbund erneut äußerst geordnet. In der 22. Minute scheiterte Filip Horvat aus zentraler Position an Leon Buschen im Tor der Fischelner. Sieben Minuten vor dem Halbzeitpfiff setzte sich Sefa Caprak auf Höhe des Strafraums gegen Ben Sundermann im Eins-gegen-Eins durch, doch beim Abschluss schmiss sich elf Meter vor dem Tor in letzter Sekunde Patrick Pasthy in den Ball. Gute Akzente setzte der quirlige Ryoya Aota, der viel Offensivdrang in der Partie zeigte.