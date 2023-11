Kurzbahn-DM in Wuppertal SG Mönchengladbach hofft auf Medaille in der Schwimmoper

In diesem Spitzenfeld sind die Möglichkeiten auf eine Medaille für die SG Mönchengladbach entsprechend begrenzt. Die besten Chancen hat womöglich Nina Holt, die mittlerweile am Bundesstützpunkt in Magdeburg trainiert und in diesem Jahr in der Staffel an der Weltmeisterschaft teilnahm. Bei der Deutschen Meisterschaft startet sie allerdings nach wie vor für die SG Mönchengladbach. „Ich traue ihr eine Medaille zu“, sagt Sofka. Holt, die sich zuletzt im Höhentrainingslager befand, schwimmt in Wuppertal 100 und 200 Meter Freistil sowie 200 Meter Lagen. „In diesen Disziplinen ist das Feld dicht besetzt. Ich bin gespannt, sie betreibt einen hohen Aufwand und muss perspektivisch nun einen Schritt nach vorne machen“, sagt Sofka.