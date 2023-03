Adler Neuwerk und Viktoria Hoven Kunstradfahrer qualifizieren sich mit Bestleistungen zur Deutschen Meisterschaft

Auch die RV Viktoria Erkelenz Hoven nahm am Junioren Mannschafts Cup in Worms teil. Für die Hovener Sportlerinnen war es der erste Wettbewerb auf nationaler Ebene in der Altersklasse der Junioren. Die Nervosität war hoch, hatte man doch bei den Landesmeisterschaften in Neuwerk krankheitsbedingt das neue Programm nicht testen können.