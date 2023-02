RV Adler Neuwerk überzeugen mit acht Titeln Bezirksmeisterschaft mit 200 Jahren Erfahrung

Dennoch lief beim Comeback nicht alles glatt. „Leider haben zwei Übungen in der Mitte des Programms nicht geklappt, dadurch reichte die Zeit am Ende nicht. Aber wir sind auf einem guten Weg“, sagt Jacqueline Bourgeois, Trainerin des Quartetts. Am 4. März finden dann die Landesmeisterschaften in der eigenen Halle statt. Dort geht es um die Qualifikation für den Bundespokal (8. Juli).