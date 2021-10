Schwierige Vorbereitung in Startergemeinschaft : Adler Neuwerk holen Silber bei Kunstrad-DM

Schwierige Vorbereitung in Startergemeinschaft

Kunstrad Der Erfolg der Neuwerker bei der Deutschen Meisterschaft in Moers gelingt in einer Startergemeinschaft mit Mülheim. Allerdings bricht diese Mannschaft nun auseinander – ein altbekanntes Problem im Kunstradsport.

Fünf Jahre musste der RV Adler Neuwerk warten, um im deutschen Kunstradsport wieder oben mitzumischen. 2015 gewannen die Neuwerker die Meisterschaft im Vierer-Kunstradfahren, ein Jahr später folgte noch ein Vize-Titel. Im Anschluss konnten die Kunstradfahrer an diese Erfolge aber nicht weiter anknüpfen. „Nach der Vize-Meisterschaft haben einige aufgehört, es gab einen Altersbruch. Es hat vier Jahre gedauert, bis der Nachwuchs hochkam“, sagt Yannick Lingen, der 2015 und 2016 noch selbst zum Erfolgsteam gehörte, nun im Vorstand des Vereins sitzt.

Nur Daniel Schiffers blieb aus der damaligen Mannschaft dabei, aus dem Nachwuchs kam Anne Knoop hinzu. Die nun gewonnene Silbermedaille bei den deutschen Titelkämpfen der Eliteklasse in Moers holten die Adler allerdings in einer Startgemeinschaft mit dem RC Sturmvogel Mülheim und deren Sportler Sabrina Christmann und Henrik Bode. Denn Mühlheim hatte ganz ähnliche Probleme wie Neuwerk.

„Die Interessensgemeinschaft ist 2019 durch private Kontakte entstanden. Mühlheim war ebenfalls die Mannschaft weggebrochen. Das geht in unserem Sport aus beruflichen Gründen oder wegen eines Studiums recht schnell. Daher sind auch Startgemeinschaften nichts Unübliches. Das zieht sich so durch unseren Sport“, sagt Lingen.

Also taten sich beide Vereine in der Sportlernot zusammen, auch wenn die Kooperation nicht immer einfach war. „Die Entfernung zwischen den Wohnorten und die berufliche Situation der vier Sportler haben die Vorbereitung nicht erleichtert“, sagt Trainerin Ulla Knoop. Hinzu kam die zwischenzeitlich lange Corona-Pause. Dennoch traf man sich im Anschluss so oft wie eben möglich, um ein wettkampftaugliches Team zu stellen. Der Trainingsort variierte dabei, mal fuhren die Adler nach Mülheim, mal die Sturmvögel nach Neuwerk – jeweils mit Sportgerät im Gepäck.