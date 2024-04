Kreispokalsieg gegen Viersen „Wir reißen in Wickrath nun die Hütte ab“

In der ersten Viertelstunde sahen die Zuschauer auf dem Jakob Meißner Sportplatz in Neersbroich eher zwei abwartende Mannschaften. Allmählich übernahm Viersen jedoch mehr Spielkontrolle und näherte sich dem Wickrather Tor – die 1:0-Führung durch Justin Butterweck fiel in der 26. Minute: Nach einer Flanke von Marko Mitrasinovic drückte Butterweck den Ball über die Linie. Allerdings meldete sich Wickrath in der 34. Minute mit dem Ausgleichstreffer zurück – unter Mithilfe von Viersens Torhüter Ilyas El Edghiri, der eine Flanke von Yannick Myslowicki falsch einschätze. Marius Over stand genau richtig und traf zum 1:1.