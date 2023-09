Überraschungen im Viertelfinale Victoria Mennrath und ASV Süchteln straucheln im Kreispokal

Am Mittwoch wollte B-Ligist Welate Roj für die nächste Überraschung sorgen und mit dem TuS Wickrath ebenfalls einen zwei Ligen höher spielenden Gegner aus dem Wettbewerb kicken. Doch Gianluca Nurra, der diesmal die Verantwortung beim Bezirksligisten trug, wollte sich nicht überraschen lassen und bot fast das stärkste Team auf. „Wir wollen unsere 75-Prozent-Chance auf den attraktiven Niederrheinpokal bewahren“, so der zweite Mann neben Dirk Horn. Über die 90 Minuten betrachtet, war es ein Spiel zweier fast gleichwertiger Teams. Welate glänzte durch viel Technik, Wickrath hatte dafür die Geschwindigkeit als Vorteil. Dass es am Ende mit einem vom Ergebnis her deutlichen 5:0-Erfolg für den Bezirksligisten kam, soll die Leistung des B-Ligisten nicht schmälern.