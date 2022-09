Victoria empfängt 1. FC Mönchnegladbach : Pokalknaller in der Mennrather Kull eröffnet Viertelfinale

Pokalknaller in der Mennrather Kull eröffnet Viertelfinale

Coach Simon Netten trifft mit dem SC Victoria Mennrath am Mittwochabend im Kreispokal auf den 1. FC Mönchengladbach. Foto: Heiko van der Velden

Fussball-Kreispokal Der SC Victoria Mennrath empfängt am Mittwochabend den Landesligakonkurrenten 1. FC Mönchengladbach zum Kreispokal-Viertelfinale. Auch der Rheydter SV ist gegen den SV Lürrip im Einsatz. Die restlichen Teilnehmer müssen sich noch eine Woche gedulden.

Die großen Überraschungen sind im Kreispokal des Fußballkreises Mönchengladbach-Viersen bislang ausgeblieben. Alle vier Landesligisten (Victoria Mennrath, 1. FC Mönchengladbach , 1. FC Viersen , ASV Süchteln) haben ihre Pflichtaufgaben erledigt – wenn auch nicht immer problemlos – und sind in das nun anstehende Viertelfinale eingezogen.

Am Mittwochabend gastiert der SV Lürrip um 19.30 Uhr beim A-Ligisten Rheydter SV: In der Bezirksliga läuft es für das Team von SC-Coach Norbert Müller alles andere als rund: Nach sechs Partien wartet Lürrip noch auf einen Sieg in der neuen Saison, belegt mit lediglich zwei Zählern und einem Torverhältnis von 12:20 den vorletzten Tabellenrang.