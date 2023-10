Landesliga gegen A-Liga Kreispokal: Viersen trifft auf Odenkirchen

Am Tag der Deutschen Einheit hat Landesligist 1. FC Viersen am Dienstag im Halbfinale des Kreispokals mit dem A-Ligisten SpVg Odenkirchen eine harte Nuss zu knacken. Der ambitionierte Kreisligist aus dem Mönchengladbacher Süden scheiterte in der vergangenen Saison nur knapp am Aufstieg in die Bezirksliga. In dieser Saison fegt der haushohe Favorit auf den Aufstieg bisher nur so durch die Liga, und führt die Tabellen mit der maximalen Ausbeute von 24 Punkten nach acht Spielen an. Bester Torschütze ist Marcel Kalski, der bereits 17 Treffer erzielte.