Halbfinale bringt erste Entscheidung : Wer sichert sich das Ticket für den Niederrheinpokal?

In der Vorsaison unterlag der ASV Süchteln dem 1. FC Viersen im Kreispokal nach Verlängerung. Foto: Heiko van der Velden

Fussball-Kreispokal Am Mittwoch und Donnerstag finden die Halbfinalspiele des Kreispokals in Mönchengladbach-Viersen statt. In Viersen kommt es zum Landesliga-Derby zwischen Süchteln und Viersen, in Mönchengladbach ist Mennrath gegen Lürrip der Favorit.

In dieser Woche geht es im Kreispokal Mönchengladbach-Viersen um die ersten beiden Tickets für die erste Runde des Niederrheinpokals der Saison 2023/24. Denn der jeweilige Sieger der beiden Halbfinal-Paarungen zieht automatisch in den Verbandspokal ein. Den Anfang macht am Mittwochabend der SV Lürrip im Heimspiel gegen den Landesligisten Victoria Mennrath. Die Bezirksliga-Kicker von Trainer Norbert Müller warten in der Liga derweil noch auf den ersten Saisonsieg – mit vier Punkten aus zehn Spielen befindet sich Lürrip in akuter Abstiegsnot.

Die Favoritenrolle in diesem Spiel geht daher an die Mannschaft von Mennrath, die sich bislang als starker Aufsteiger in die Landesliga präsentiert und mit zwölf Punkten in der Tabelle auf Platz fünf steht. Bereits im Vorjahr stand Mennrath im Finale des Kreispokals, muss sich dort jedoch mit 2:5 den Sportfreunden Neuwerk geschlagen geben. Für den Einzug in den Niederrheinpokal reichte es dennoch, in dem die Victoria in dieser Saison das große Los mit dem MSV Duisburg zog.

„Das diesjährige Pokalspiel gegen den MSV Duisburg war etwas ganz besonders und daher wollen wir auch im kommenden Jahr wieder dabei sein“, sagt Mennraths Trainer Simon Netten und fügt zum Gegner an: „Wir kennen Lürrip aus den letzten Jahren und da haben wir uns immer sehr schwergetan. Wir wissen, was auf uns zukommt.“ Er erwartet ein kampfbetontes Spiel.

Einen Tag später empfängt der ASV Süchteln im Derby den 1. FC Viersen. Anfang September trennten sich beide Mannschaften in der Landesliga torlos. Im Achtelfinale des vergangenen Jahres setzten sich die Viersener nach Verlängerung mit 3:2 durch. „Auch wenn es ein Lokalderby ist, hat die Meisterschaft absolute Priorität. Wer unsere Liga und die Ergebnisse verfolgt, der weiß, dass wir dort alle Kräfte bündeln müssen, um am Ende über dem Strich zu sein“, erklärte ASV-Coach Frank Mitschkowsi. Mit acht Punkten sind die Süchtelner aktuell nur einen Punkt von den Abstiegsrängen entfernt.

Ähnlich wie in der vergangenen Saison kündigte Viersens Trainer Kemal Kuc bereits an, auch dieses Mal eine „Pokalmannschaft“ ins Rennen zu schicken. Ihm kommt das Spiel sehr gelegen, denn am Wochenende hat seine Mannschaft spielfrei und bleibt durch das Pokalspiel im Rhythmus. „Süchteln ist eine gute Mannschaft. Es ist in dem Spiel alles drin. Ich werde aber den Spielern eine Chance geben, die zuletzt weniger gespielt haben. Die Spieler haben sich diesen Einsatz verdient“, sagt Kuc und fügt an: „Wir wollen ins Finale.“