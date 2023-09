Welate Roj überrascht Favoriten feiern Kantersiege im Achtelfinale des Kreispokals

In der ersten Halbzeit war es allerdings noch zu wenig, was die Gastgeber zeigten. Zwar war Odenkirchen optisch überlegen, die beste, wenn auch einzige Chance, hatte mit Lucas Scelza aber ein Rheydter (34.). Nach dem Seitenwechsel legten die Sommer-Schützlinge dann aber deutlich zu. Ergebnis einer klaren Drangphase war das 1:0 von Jason Krüer (63.), wenn auch aus leicht abseitsverdächtiger Position. „Wir hätten allerdings danach auch durchaus einen Elfmeter bekommen können”, befand Sommer zurecht. Mit dem 2:0 durch Lutz Soggeberg in der 83. Minute war die Partie dann letztlich entschieden. „Wenn man so deutlich durchwechselt, dauert es auch eine Weile, bis sich die Abläufe einspielen. Das Wichtigste ist, dass wir eine Runde weiter sind”, sagte Odenkirchens Thomas Tümmers.