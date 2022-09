Pokalrunde geht Mittwoch und Donnerstag weiter : Viersen und Lürrip ziehen ins Kreispokal-Viertelfinale ein

Kreispokal MG/Viersen Zum Auftakt des Achtelfinales im Mönchengladbach-Viersener Kreispokal wird der 1. FC Viersen seiner Favoritenrolle in Odenkirchen gerecht . Der SV Lürrip setzt sich im Derby gegen den Lokalrivalen Sportfreunde Neuwerk durch. Die ganze Pokalrunde in der Übersicht.

Letztlich setzte sich der Favorit aus der Landesliga mitt 3:1 durch. Doch leicht hatte es der 1. FC Viersen im Kreispokal-Achtelfinale gegen die SpVg. Odenkirchen am Dienstagabend nicht. Besonders in der ersten Hälfte machten die Hausherren aus der Kreisliga A den Viersenern das Leben enorm schwer.

Für FC-Coach Kemal Kuc und seinen Spieler Konstantine Jamarishvili war es die Rückkehr an alte Wirkungsstätte, Jamarishvili hatte sogar noch bis zum Sommer das Trikot der Spielvereinigung übergestreift.

Eine dieser Chancen nutze Tobias Kamper in der 31. Minute und konnte die in schwarz-gelb gekleideten Hausherren sogar in Führung bringen. Doch lange sollte die Freude für die Kicker von der Beller Mühle nicht halten – knapp acht Minuten später glich, der Ex-Odenekirchener Konstantine Jamarishvili mit einem satten Distanzschuss für die Viersener aus (39.)