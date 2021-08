Achtelfinale am Mittwochabend : Lürrips Michael Bohnen mit Viererpack im Kreispokal

Traf im Kreispokal viermal in einer Halbzeit: Michael Bohnen vom SV Lürrip. Foto: Heiko Van der Velden

Fussball-Kreispokal Am Mittwoch stieg im Kreispokal das Achtelfinale: Vor allem Lürrips Michael Bohnen erwischte einen Sahnetag und steuerte beim Sieg gegen den TDFV Viersen vier Tore in einer Halbzeit bei. So liefen die anderen Begegnungen.

Von Horst Höckendorf

Im Kreispokal stand das Achtelfinale unter der Woche im Fokus. Bereits am Dienstag musste die Verlängerung herhalten, bis Bezirksligist Mennrath den A-Ligisten Neersbroich letztendlich mit 5:2 (0:1/2:2) in die Knie zwang. Ohne Chance waren die beiden B-Ligisten MSV (0:3 gegen Kleinenbroich) und Eintracht Güdderath (0:4 gegen Giesenkirchen). Erbitterten Widerstand lieferte SV Otzenrath, die sich nur durch ein Tor kurz nach der Pause dem Bezirksligisten Odenkirchen geschlagen geben mussten. Im Duell zweier A-Ligisten schlug der Polizei SV den aktuellen Spitzenreiter Geistenbeck deutlich mit 4:1. Hehn, ebenfalls in der A-Klasse beheimatet, kam mit 1:8 gegen die klassenhöheren Neuwerker unter die Räder.

Im Nachbarschaftsderby zwischen Lürrip und dem TDFV Viersen gingen die Gäste mit einer 1:0-Führung in die Pause. Dann folgte der große Auftritt von Michael Bohnen, der zwei Doppelpacks jeweils binnen zwei Minuten erzielte und den Ligakonkurrenten mit 4:1 aus dem Pokal kegelte. Nächste Woche Mittwoch folgt dann die letzte Paarung dieser Runde, wenn Wickrath den 1.FC Viersen zu Gast hat.