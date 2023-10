Halbfinal-Spiele des Kreispokals Viersen und Wickrath stürmen ins Finale

In der Mittwochabend-Begegnung der beiden Bezirksligisten Neuwerk und Wickrath gab es keinen Favoriten. Zu ähnlich sind sich beide Teams, die aus einer gesicherten Abwehr heraus mit ihren schnellen Spielern für reichlich Tempo sorgen. So gestaltete sich die Partie auch ausgeglichen, wobei Torraumszenen, doch Mangelware blieben. Die Gästeführung durch Niek Gabriel Mäder in der 22. Minute kam dann doch ein wenig überraschend, war aber ein sehenswerter Treffer. Mäder war es auch, der in der 83. Minute mit seinem zweiten Treffer den Deckel drauf machte und den TuS ins Finale schoss. Neuwerks Trainer Dony Karaca war sichtlich enttäuscht, dass es mit der Titelverteidigung nicht hingehauen hat. „Für mich sind die drei Punkte im Meisterschaftsspiel am kommenden Wochenende gegen Wickrath da doch lieber, obwohl ich eigentlich jedes Spiel gewinnen möchte“, so Karaca. „Wir haben Neuwerk durch eine veränderte Taktik wohl doch überrascht. Ich freue mich für die Mannschaft, die endlich mal einen Pokal in den Händen halten will“, sagte TuS-Coach Dirk Horn überglücklich nach Spielschluss: „Jetzt wollen wir auch in der Meisterschaft nachlegen“.