Kreispokel MG-Viersen RSV wirft Türkiyemspor aus dem Pokal

Für die größte Überraschung sorgte A-Liga-Aufsteiger BW Wickrathhahn, der den 1. FC Mönchengladbach mit einem 2:1 aus dem Wettbewerb kegelte. Der 1. FC Viersen setzte sich mit 1:0 in Korschenbroich durch. Der ASV Süchteln gab fast eine 3:0-Halbzeitführung in Holt her, gewann noch mit 3:2. Mennrath schlug Fortuna mit 3:1.